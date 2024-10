Anitta explica por que não sairá de Miami apesar de furacão: 'Vida normal'

A artista contou que amanheceu com muitas mensagens e ligações preocupadas no celular. "Tá tudo bem, está até sol, dizem que está ventando e chega a tarde, não sei. Mas vida normal, estou indo para a academia", afirmou.

A cantora detalhou que as evacuações das cidades da Flórida deixaram a cidade desabastecida. "Realmente, os supermercados estão vazios, as pessoas pegaram tudo, água, comida, não tem mais nada. Mas acho que porque as pessoas ficam em um desespero, medo", pontuou.

Anitta afirmou que Miami não teria "um furacão de fato", mas sentiria os efeitos leves da tempestade. "Vamos ter resquícios disso, tempestade, chuva, vento... [As notícias] são importantes no lugar que vai ter o furacão, mas aqui em Miami é isso, só uma prevenção", declarou ela.