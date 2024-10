Yuri desabafa sobre grupão em A Fazenda: 'Todo mundo é manipulador'

Yuri e Cauê conversaram sobre as peoas do grupão durante a madrugada de terça-feira em A Fazenda 16 (Record).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Conversando com o peão, o ex-bombeiro da Eliana disse acreditar que eles dois e Gui estão "sendo usados" pelas meninas do grupo. "Odeio quando as pessoas fazem isso: tiram o delas da reta, coloca o do cara na reta, e ainda querem que o cara faça o que elas querem."