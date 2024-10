Saoirse Ronan revela ter recusado estrelar filme da Marvel: 'Não consigo'

Saoirse Ronan, 30, admitiu ter sido cotada para interpretar a Viúva Negra no MCU, papel que acabou ficando com Florence Pugh, 28. A personagem teve um filme solo, "Viúva Negra", em 2021.

O que aconteceu

A atriz confessou que não se imagina estrelando um longa da Marvel. "Não consigo me ver fazendo algo assim. Não há nada errado com a Marvel, são filmes brilhantes. Mas eu preferia fazer [por exemplo] um filme do James Bond", revelou ela durante participação no podcast "Happy Sad Confused", de Joshua Horowitz.

Saoirse assegurou, entretanto, não ter preconceito algum em estrelar blockbusters comerciais. "Quero fazer filmes grandes. Realmente amo fazer filmes independentes, mas - especialmente nesse cenário em que estamos atualmente - saber que seu filme será visto pelas pessoas é um luxo."