Sacha revela que estava em 'desespero econômico' ao ir para A Fazenda

Cauê então argumenta que cada um tem os seus motivos para "precisar" entrar no reality show. "Acho que o mérito não é do que tá lá fora, é do que a gente faz aqui dentro, acho que isso conta mais."

Pouco antes, Sacha negociou com os colegas para não ser vetado da prova do líder. Ele argumentou que caso volte fazendeiro, seu voto ainda seria no grupo rival, mesmo tendo tretas dentro do grupão com Gizelly e Luana.

O ator do Kwai argumentou que sua preocupação era com as aliadas serem uma opção de indicação de Sacha, visto que elas o priorizavam mais do que ele. "Você priorizava a gente no geral como grupo, mas tinha subgrupos você provou que não priorizava no resta um."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: após saída de Raquel, quem você quer vença o reality? Albert Bressan Antonio Chahestian/RECORD Babi Muniz Record/ Antonio Chahestian e Edu Moraes Camila Moura Record/ Antonio Chahestian e Edu Moraes Cauê Fantin Antonio Chahestian/RECORD Fernanda Campos Reprodução/Instagram Fernando Presto Reprodução/PlayPlus Flor Fernandez Antonio Chahestian/Record Flora Cruz Reprodução/Instagram/flora Gui Vieira Reprodução/Instagram Gilsão Antonio Chahestian/RECORD Gizelly Bicalho Patrícia Devoraes/Brazil News Juninho Bill Record/ Antonio Chahestian e Edu Moraes Júlia Simoura Reprodução/Instagram Luana Tárgino Reprodução/Instagram Sacha Bali Antonio Chahestian/Record Sidney Sampaio Record/ Antonio Chahestian e Edu Moraes Suelen Gervásio Antonio Chahestian/RECORD Vanessa Carvalho Antonio Chahestian/RECORD Yuri Bonotto Reprodução/Divulgação Zaac Record/ Antonio Chahestian e Edu Moraes Zé Love Antonio Chahestian/RECORD

