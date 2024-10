Nell Smith, cantora que colaborou com o Flaming Lips, morre aos 17 anos

Coyne manteve contato com a menina e seu pai enquanto ela aprendia a tocar violão e a compôr. Na pandemia, eles tiveram a ideia de gravar remotamente um álbum de covers de Nick Cave.

Nell fez as gravações iniciais e enviou os arquivos para os Lips. O disco, "Where the Viaduct Looms", foi lançado em novembro de 2021, quando ela tinha só 14 anos.

Depois de "Where the Viaduct Looms", Nell começou a focar na própria carreira. Ela lançou uma campanha para financiar seu álbum de estreia e alcançou a meta.

Ela esperava que o álbum e uma turnê subsequente ajudassem a financiar seu "verdadeiro sonho": ir para uma escola de música no Reino Unido.