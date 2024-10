Gracyanne Barbosa expõe venda de conteúdo em site adulto: 'Tipo de fetiche'

Gracyanne Barbosa, 41, revelou que atende aos pedidos fetichistas dos fãs que assinam seu perfil na plataforma de venda de conteúdo FanFever, uma alternativa aos famosos que não usam o OnlyFans.

O que aconteceu

Barbosa admitiu que aderiu à plataforma por questões financeiras, que cobra para direcionar conteúdo específico, mas que não é obrigada a aceitar toda proposta. "Você [assinante] pode pedir o que quiser, cabe a mim [acatar]. Eu vejo a plataforma como a Playboy foi anos atrás, só que a revista determinava seu cachê e o tipo de conteúdo, na plataforma você escolhe o que quer mostrar", declarou durante participação no podcast Ticaracaticast.