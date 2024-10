Gabriely Miranda celebra um ano de relacionamento com Endrick

Gabriely Miranda, 21, e Endrick, 17, completam um ano de relacionamento.

O que aconteceu

Nesta terça-feira (8), a modelo, que está casada com o jogador do Real Madrid desde setembro deste ano, relembrou o início do romance com o atleta. Ela celebrou o relacionamento com ele em uma postagem nas redes sociais.

A influenciadora entrou para uma trend no TikTok que mostra casos em que 'o destino brinca com as pessoas'. Na primeira foto, a ex-estudante de Nutrição contou o que passava pela sua cabeça quando encontrou com Endrick pela primeira vez. "Vou para Ilhabela conhecer ele, somos amigos, nada vai acontecer".