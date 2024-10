Claudia Raia explica por que Enzo Celulari está usando um colar cervical

Claudia Raia, 57, veio a público explicar o motivo de o filho, Enzo Celulari, 27, estar usando colar cervical.

O que aconteceu

A atriz assegurou que Enzo não tem qualquer lesão e está usando o equipamento de saúde somente por prevenção. "É preventivo", revelou ela ao portal Gshow, sem expor maiores detalhes.

A polêmica teve início quando Enzo publicou um vídeo em que aparece mimando o irmão caçula, Luca, 1 ano e 8 meses, com o colar ao redor do pescoço. "Você está cuidando do seu irmão?", pergunta ele ao bebê, esbanjando fofura.