Cúmplices de Diddy pagaram vítimas para evitar denúncia, diz advogado

O advogado do caso de Sean Combs, também conhecido como Diddy, relatou que cúmplices famosos do rapper fizeram acordos com as vítimas para evitar uma denúncia pública envolvendo seus nomes.

O que aconteceu

Tony Buzbee reforçou que algumas celebridades estavam pagando as vítimas com medo de enfrentarem novas acusações. A informação foi relatada ao TMZ.

O advogado criticou quem participou de alguma forma dos crimes de Diddy. "Todo mundo está focado em quais outras celebridades estavam envolvidas, quem vai ser nomeado, quem vai ser exposto. Não espero que isso aconteça esta semana. Queremos ter certeza de que, se nomearmos pessoas além de Combs, faremos nossa lição de casa, porque isso criará uma tempestade de fogo. Se você estava lá na sala, participou, viu acontecer e não disse nada ou ajudou a encobrir, na minha opinião, você tem um problema."