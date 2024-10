Zé Love reclama de aliadas em A Fazenda 16: 'Decepcionaram demais'

Após ter uma pequena discussão com Babi e Fernanda sobre a proximidade das aliadas com rivais em A Fazenda 16 (Record), Zé Love desabafou com Gilsão e Albert.

O que aconteceu

O atrito do trio minutos antes aconteceu por Zé Love reclamar das aliadas conversarem sobre jogo com Gizelly. "Quer jogar assim? Então joga por si! Pronto! Não me pergunta de estratégia, de jogo, que eu não vou falar, não. Se eu falar uma coisa de jogo e na hora que reunir as mulheres você falar... Elas me decepcionaram demais hoje."