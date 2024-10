Zé Love e Vanessa fazem acordo para Resta Um da 3ª roça de A Fazenda 16

No fim da tarde de segunda-feira (7) na sede de A Fazenda 16 (Record), Zé Love procurou Vanessa para conversar sobre a terceira roça, que será formada na terça-feira (8).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Na parte da manhã, Zé Love já havia sinalizado a seus aliados que gostaria que Gizelly ou Luana sobrassem no Resta Um. A ideia do peão é que uma delas vete Sacha, que será o mais votado da casa, da Prova do Fazendeiro.