Violeta revela que é uma assassina terrível e já matou homem do passado

Nos próximos capítulos da novela "Volta por Cima" (Globo), Violeta (Isabel Teixeira) revela que é uma assassina.

O que vai acontecer

Tudo começa com Osmar (Milhem Cortaz) desconfiando das intenções da esposa com Cacá (Pri Helena). Por causa disso, ele pede a ajuda de Jô (Vitor Sampaio) para colocar uma escuta no carro da contraventora.