Diversidade, samba e jogo do bicho: 'Volta por Cima' é o puro suco do Rio

Subúrbios do Brasil

Ambientada na fictícia Vila Cambucá, a novela conta a história de Madalena (Jéssica Ellen), a Madá, uma jovem mulher batalhadora que teve que adiar seus sonhos pessoais para ajudar a sustentar a família. Apesar das dificuldades, ela não esmorece diante das lutas diárias e vislumbra no empreendedorismo um futuro mais próspero. Vê o pai, o motorista de ônibus Lindomar (MV Bill), morrer inesperadamente.

Carioca, a autora Claudia Souto nasceu em Bangu, na zona oeste do Rio, e tem histórias da própria família como inspiração para a criação do folhetim. "Apesar de já ter nascido na fase tijucana da família, cresci ouvindo as histórias da minha mãe e das minhas tias no subúrbio, aquele café da tarde com todo mundo sentado para conversar. O subúrbio está muito no meu DNA".

Além disso, o subúrbio é o pano de fundo ideal para debater a ética em uma família brasileira, afirma ela. Na história, Osmar (Milhem Cortaz) encontra um bilhete premiado que seria de Lindomar, seu cunhado. Osmar, o tio folgado, enriquece às custas da sorte do outro.

A autora defende que os subúrbios brasileiros, apesar de diferenças geográficas para cada estado, se assemelham bastante. "Como ficam os laços quando você abre mão de uma amizade tão forte por um bem material? Achei que falar disso no subúrbio seria muito legal, porque eu estaria falando com o Brasil todo. Todo mundo do Brasil vai se identificar com Villa Cambucá."