Volta por Cima hoje (5): veja resumo do capítulo deste sábado

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo deste sábado (5) em "Volta por Cima" (Globo).

O que vai acontecer

Jô agride Sebastian para defender Osmar, e Joyce leva o ex-mordomo para sua casa. Osmar estranha o comportamento de Violeta com Cacá. Sebastian e Joyce passam a noite juntos. Gigi diz a Rodolfo que irá se declarar para Bernardo. Jô coloca um GPS e uma escuta no carro de Violeta. Osmar ouve uma conversa de Violeta e fica desconfiado. Madalena e Jão fazem planos para o futuro. Osmar se surpreende com Violeta.