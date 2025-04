Após passar mal, Madá faz exame e deixa todos em choque em 'Volta por Cima'

A filha de Doralice (Tereza Seiblitz) conta com o apoio da mãe para fazer o teste. "Eu tive uma tontura, de repente, mãe. E senti uns enjoos outro dia também", conta.

Madá revela que está com medo de fazer o exame. "Medo de me decepcionar com o resultado. Porque quero muito que seja verdade", explica ela.

O resultado é positivo e ela sai correndo para contar para Jão (Fabrício Boliveira) que está grávida. "Aconteceu que a vida resolveu ser muito maravilhosa com nós dois, Jão. Depois de tanta coisa que a gente passou, uma felicidade infinita, meu amor. Nós não estamos mais sozinhos. Tem mais alguém nas nossas vidas. Eu tô grávida", revela.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.