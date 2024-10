Lore Improta desmente boatos de crise com Leo Santana: 'Criam fanfic'

Neste sábado (5), Lore Improta desmentiu boatos de que estaria com uma crise no casamento e brigou com Leo Santana.

O que aconteceu

Lore falou do assunto através dos Stories do Instagram. Ela estava no banco do carona de um carro dirigido por Leo Santana. Os dois estão nos Estados Unidos.

"Tava falando com o Leo. Vocês criam uma fanfic que a gente tava brigado desde o aniversário de Liz, porque a gente tava muito separado na festa. Eu falei 'gente, como assim?'. A gente tem que dar conta de não sei quantos convidados", afirmou Lore.