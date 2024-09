Lore Improta nega dependência financeira de Leo Santana: 'Busquei por isso'

Lore Improta, 31, admitiu que se incomoda quando falam que ela é dependente financeiramente do marido, Leo Santana, 36.

O que aconteceu

Improta explicou que as pessoas ignoram seu sucesso financeiro e ela precisa se provar. "Sobre o fato de eu ser uma mulher que é empresária, que tem independência financeira. Eu busquei por isso, e muitas pessoas acham que eu dependo do dinheiro do meu marido. Isso me incomoda", declarou durante participação no programa Na Palma da Mari.

A dançarina afirmou que ela e Leo "se completam", mas que cada um tem sua independência financeira. "Eu saio para trabalhar, eu tenho os meus méritos, eu tenho os meus projetos, eu tenho os meus anseios, eu tenho o meu foco, o meu objetivo, eu tenho a minha grana, entendeu?".