Larissa diz que foi usada por Sacha em A Fazenda: 'Perdi meu brilho'

Durante a Live do Eliminado (Youtube), Larissa contou que acredita que foi usada por Sacha durante sua passagem em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Na entrevista, a ex-peoa comentou o affair com o ator. "Acredito que a minha relação com o Sacha me prejudicou muito, eu meio que perdi o brilho quando a gente ficou."

Larissa também atribuiu à rejeição ao Poder da Chama anulado na segunda roça. "Teve aquela combinação do Lampião [do Poder], acho que o público não gostou, foi uma combinação desleal".