Corpo do ator Emiliano Queiroz será velado no Rio de Janeiro

Emiliano voltaria aos palcos em janeiro com o espetáculo "A Vida Não é Justa". No teatro, destacam-se papéis como a travesti Geni em "Ópera do Malandro" (1979) e Veludo em "A Navalha na Carne" (1969).

No cinema, pode ser visto no longa "Avenida Beira Mar", em cartaz no Festival do Rio. Atuou em "Independência ou Morte" (1972), "O Grande Mentecapto (1989)", "Tiradentes" (1999), dentre outros. Ganhou o Kikito de Ouro de Melhor Ator Coadjuvante no Festival de Gramado por uma participação de três minutos no filme "Stelinha" (1990), de Miguel Faria Jr.

Emiliano era casado havia 51 anos com Maria Letícia, advogada e atriz de 77 anos. O ator ajudou a criar 14 filhos, junto com a esposa, e deixa oito netos e três bisnetos.