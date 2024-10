Com fila de fãs e oração, corpo de Cid Moreira é enterrado em São Paulo

Último velório de Cid Moreira teve fila de fãs e oração Imagem: Paula Maria Prado/Colaboração para Splash

Vim ontem, às 19h30, depois do serviço, e voltei hoje antes do trabalho. Cid Moreira marcou minha infância, com o seu 'Boa noite' e, depois, com o quadro Mister M, no Fantástico. É um imenso orgulho ele ser taubateano. Sempre me pareceu uma pessoa humilde, que amava sua terra. Marcilio Adam, 34 anos, Lavador, em conversa com a reportagem

Corpo chegou no interior de São Paulo às 19h, de sexta-feira (4), conforme apurado pela reportagem de Splash. A cerimônia foi interrompida por volta das 22h e retomada na manhã de hoje. A viúva, Fátima Sampaio, chegou por volta das 7h30.

Velório no Rio de Janeiro

Público comparece ao velório de Cid Moreira no Palácio da Guanabara, no Rio de Janeiro Imagem: Filipe Pavão/Splash

Ex-âncora foi velado na cidade serrana de Petrópolis (RJ) e, depois, no Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro. Cerimônia na sede do governo do estado contou com a presença de familiares, amigos e fãs.