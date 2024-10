Bianca Rinaldi rebate críticas por casamento com homem mais velho

Bianca Rinaldi e o marido, Eduardo Menga Imagem: Reprodução/Instagram

Artista também falou sobre os desafios do envelhecimento. "Não acho fácil envelhecer. Eu quero entender as fases do meu corpo, quero saber o que se passa com ele a partir de agora, entender as mudanças. Isso me ajuda a aceitar melhor. E os 50 de hoje não são os 50 de tempos atrás, né? Somos de uma nova geração de mulheres que se reconhecem, se cuidam, se posicionam - que buscam a liberdade feminina."

Bianca está marcada na história da TV brasileira como uma das eternas paquitas de Xuxa Meneghel, 61. Além do trabalho como assistente de palco, ela se formou atriz e emplacou trabalhos de sucesso em novelas como "A Escrava Isaura", "Chiquititas" e "Pícara Sonhadora", entre outros títulos.