Chico: Larissa tem dor de cotovelo ao perder para mau jogador na Fazenda

Segundo o colunista, Larissa acredita que o Brasil teve "pena" de seus adversários na roça. "Ela se sentiu traída pelo público, porque ela entregou o que queriam", afirmou.

No programa, Larissa avaliou Fernando como "arrogante, falso, desonesto, covarde e venenoso". "Ela está, sim, com dor de cotovelo por ser eliminada por uma pessoa que ela não considerava um bom jogador".

Após 'vergonha alheia' por beijo, Larissa detona Sacha

Larissa tentou diversas vezes se aproximar romanticamente de Sacha Bali na Fazenda e chegou a protagonizar um momento de "vergonha alheia" para beijá-lo, avalia Dieguinho. "É extremamente constrangedor a forma como ela força o romance com Sacha. Não existe uma abertura para isso. Inclusive, o pedido de beijo é uma das coisas que mais desperta vergonha alheia", comenta.

No entanto, ao sair do reality, Larissa detonou o affair. "Vi uma Larissa transtornada. Ela assume que a indecisão do Sacha arruinou a vida dela", avalia Chico Barney. "Manipulada. O que arrasou Larissa de fato no jogo foi esse macho", concordou Kerline.

Na Hora do Faro, Larissa disse que não gostaria nem que Sacha nem Babi Muniz, sua rival, vencessem o reality show.