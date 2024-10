Peoas dão bronca em Sacha por iludir Larissa em A Fazenda: 'Dava abertura'

Com o fim da gravação do programa "Hora do Faro" em A Fazenda 2024 (RecordTV), os participantes repercutiram as plaquinhas de Larissa Tomásia. A segunda eliminada do reality show apontou Sacha Bali, com quem viveu um affair no confinamento, como "desleal" e "manipulador".

O que aconteceu

Suelen Gervásio e Flora Cruz conversaram com Sacha. Elas ressaltaram as atitudes do peão que podem ter confundido Larissa.

Suelen: "Alguma coisa dava a entender para ela que estava de boa estar ali, naquela situação, porque você dava abertura, por mais que você ache que não. Se eu deito do lado de um cara, e o cara fica me abraçando, eu fico achando que ele quer".