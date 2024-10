Davi critica atitudes de Raquel em A Fazenda: 'Precisa recalcular a rota'

Davi Brito, 22, analisou o comportamento de sua irmã, Raquel Brito, 26, em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

O baiano pensa que ela está, de alguma forma, repetindo parte de sua história no BBB 24 (Globo). "Ela está se misturando com um grupo? Eu passei por isso no BBB. Tive um grupo com minoria, e existia o grupão com outras pessoas. E um por um do grupão foi saindo. No final, sobrou o meu. Agora, a história se repete em A Fazenda", afirmou ele, nos stories de seu Instagram.

Davi pensa que a irmã vai por um caminho errado e torce para que Raquel recalcule a rota após a eliminação de Larissa Tomásia, 28. "Agora é hora de a minha irmã parar um pouco e pensar, porque já saiu um do grupo dela. É hora de se alertar para recalcular a rota do jogo, analisar onde está errado. Procurar fazer um jogo mais sensato. Ainda dá tempo. Não pode se deixar levar por amizade."