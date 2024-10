'Zé Love quer submissão de quem estiver próximo dele', diz Chico

Bárbara Saryne e Chico Barney repercutiram um comentário de um usuário durante o Central Splash desta quinta-feira (3). "Flor virou marionete do Zero Love. Ele quer mandar em tudo que a senhora faz, mas isso ninguém diz porque o grupinho é favorito", disse a internauta.

O colunista concorda com a reflexão e completa: "O Zé Love tem uma proatividade muito grande com a cabeça dos outros. Ele quer direcionar. Quem tá ali do lado dele, tem que estar de alguma maneira submisso a ele. Eu acho que esse é o tipo de comportamento que pode gerar algum tipo de rusga nas próximas semanas."

Bárbara argumenta também que os aliados de Zé Love, chamado de "grupinho", composto por Sidney, Fernanda, Babi, Flor, Fernando, Albert, Gilsão, Zaac e Juninho, passam um ar de "amargurados e reclamam muito". "É um programa que ainda tá longe da final, hoje eles são favoritos e é difícil mudar, mas sustentar por muito vai perdendo a força e algumas pessoas vão cansando."