Leão: Em mundo careta, Deborah Secco pode vingar com programa de poliamor

Leão diz que o programa pode vingar, porque Deborah tem jeito para o assunto.

Ela tem uma cabeça muito aberta, o que surpreende as pessoas, porque o mundo ainda é muito careta para Deborah Secco Leão Lobo

Assunto ainda é 'moderno demais' para TV aberta

Com previsão para 2025, o programa deve ir para os canais fechados da Globo, mas pode chegar à TV aberta de acordo com a recepção do público. "Poderia ser uma alternativa para o Amor e Sexo", sugere Yas Fiorelo.

Leão Lobo diz que o assunto é "moderno demais" para a Globo.

Castro também acredita que ainda não seja a hora para a emissora. "A Globo tem um passo atrás."