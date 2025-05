Bárbara Saryne: Erros são as delícias de realities da Record

A Record comeu bola durante a primeira eliminação da nova temporada de Power Couple Brasil. A emissora mostrou três percentuais de votos diferentes para Diego e Giovanna, o casal eliminado. Este foi um dos temas do Central Splash.

Antes do anúncio oficial da eliminação, a porcentagem da eliminação do casal apareceu na tela. No entanto, quando o resultado oficial foi divulgado, o número era diferente.