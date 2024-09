Ex de Deborah Secco, Hugo Moura aparece com jornalista apontada como affair

Nas redes sociais, Hugo se declarou para a aniversariante. "É claro que o nome dela seria quase baía pela própria definição que consta no dicionário, que é um lugar que acomoda, aceita, dá segurança e abraça no peito", iniciou.

Moura expressou seus sentimentos por meio de vários versos poéticos. "No meu caso o porto baía fez com que meu barco, que sentia falta do H, voltasse a boiar e se sentisse bem também em aportar em águas Guanabaras, mais precisamente em Paquetá, ilha útero de pés que sambam e mãos que batem palma enquanto a boca grita: 'hay que mirar!'", encerrou.

O relacionamento com a jornalista é o primeiro de Hugo Moura após o fim do casamento com Deborah Secco. Pais de Maria Flor, 8, eles anunciaram a separação em abril deste ano.