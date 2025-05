Ana Paula Arósio lembra gravação: 'Entrava na sala de edição com um cavalo'

Giuliana (Ana Paula Arósio), de "Terra Nostra" Imagem: Divulgação/TV Globo

"A gente ia baixando, quietinho. Dentro do estúdio não me deixaram entrar", lembrou aos risos. "As pessoas talvez esperassem sim [que eu fizesse isso".

Renata Capucci escreveu sobre o encontro com Ana Paula: "Eu sei o que a Ana veio fazer no Rio! Veio, com exclusividade, participar do nosso novo projeto, 'O futuro já começou'.. um bate papo descontraído no qual quatro colegas — dois famosos e dois que vocês não conhecem — contam as histórias da nossa história".

"[Eles contam] os causos mais divertidos, curiosos, emocionantes, que aconteceram durante as nossas gravações, reportagens, trabalhos", completa a repórter.

A entrevista terá trechos exibidos no Fantástico e a íntegra no videocast "O Futuro Já Começou" no Globopplay. O projeto da Globo estreia no domingo (11) e faz parte das comemorações de 100 anos do Grupo Globo.

Renata Capucci e Maju participam da entrevista com Arósio junto com o repórter fotográfico do Jornal O Globo Custódio Coimbra, e da funcionária da Globo Lya Mara, que entrou na emissora no ano de fundação, 1965.