Neste domingo (22), o Rock in Rio chega no seu último dia após dois fins de semana repletos de atrações internacionais e presença de famosos.

As celebridades já estão chegando na área vip para curtir o vipão e o vipaço em dia que tem Akon e Shawn Mendes no Palco Mundo e Mariah Carey e Ney Matogrosso no Palco Sunset.

Confira os famosos no último dia de Rock in Rio