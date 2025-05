Leão Lobo: Debora Bloch traz lado mais humano de Odete Roitman

Odete Roitman é uma das vilãs mais icônicas da teledramaturgia brasileira. No entanto, com o remake de "Vale Tudo" a personagem está caindo nos gostos do público. Este foi um dos temas do Splash Show, com Yas Fiorelo e Leão Lobo.

Yas acredita que, enquanto Odete tem crescido na preferência do público por se mostrar livre sexualmente e com mais atributos, outros personagens da trama estão ficando meio de lado. "A Raquel é uma que o público está perdendo a paciência com essa inocência dela", pontou.

Leão Lobo também atribuiu esse carinho dos telespectadores com Odete às mudanças que a personagem sofreu na nova versão da trama.