Kayky Brito faz reflexão um ano após grave acidente: ‘Aluno da vida’

Ele ainda comentou sobre sua participação na trama de Daniel Ortiz, 52. "Retornar é sempre uma vitória, ainda mais quando Deus te permite isso. A cobrança que eu mesmo exerço sobre mim já basta pra eu ter um resultado positivo no final. Foi desafiador ouvir o 'gravando', mas me preparei ao máximo no sentido emocional e também no estudo do texto para atingir um bom resultado. Falei para o meu amigo e autor da novela, Daniel Ortiz, que estaria pronto para um teste para a novela".

Questionado se sente saudade em atuar em novelas, Kayky disse que consegue suprir o sentimento com outros trabalhos. "Consigo suprir a saudade com o trabalho, seja ele qual for. Claro que uma novela no ar, com suas cenas estudadas e feitas, significa um êxito maravilhoso. Estar dentro das memórias passadas, encanta a mente para querer melhores resultados sempre!".