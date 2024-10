Juninho, Fernando e Larissa pedem votos para ficar em A Fazenda 16

Disputando a segunda roça de A Fazenda 16 (Record), Juninho, Fernando e Larissa se defenderam e pediram votos para continuar no jogo ao fim do programa de quarta-feira (2). O menos votado será eliminado ao vivo na quinta-feira (3).

O que os roceiros falaram

Fernando. "Estou aqui jogando com todo meu coração. Fui mal interpretado por várias pessoas, apesar de eu ter tentado cozinhar com todo carinho para algumas pessoas. Debocharam do meu trabalho, do meu carinho, e estão praticando praticamente um bullying e o Brasil está vendo. Se for da vontade do povo, eu vou ficar aqui e vou continuar causando."

Juninho. "Comecei aos 4 anos de idade e estou fazendo várias carreiras, de cantor, jogador, jornalista, redator, publicitário, produtor. Escolhi participar desse programa para tentar uma chance, como a gente faz uma aposta na loteria, e tentar ganhar esse prêmio para dar um conforto melhor a minha família, meus filhos e, quem sabe, montar uma agência de novos talentos."