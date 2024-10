A Fazenda 16: Fernando, Juninho e Larissa estão na segunda roça

A segunda roça de A Fazenda 16 (Record) está oficialmente formada. Juninho, Larissa e Fernando estão com o pé fora de Itapecerica da Serra. Júlia venceu a terceira Prova do Fazendeiro e escapou da berlinda. Agora, o menos votado será eliminado no programa de quinta-feira (3).

Como a roça foi formada

Adriane Galisteu desmascarou o plano de Sacha — dono do lampião e cancelou os dois poderes da semana. No início do programa, a apresentadora mostrou ao público o momento em que Sacha e Larissa combinaram sinais para que o ator passasse informações.