1ª Modelo do Ano da Playboy hoje vive sem teto e se nega a abrir OnlyFans

Louise Glover, 41, vive hoje uma realidade muito distante da que tinha por volta de 2006, quando se consagrou como a primeira britânica a ser eleita Modelo do Ano pela revista Playboy.

O que aconteceu

Ela, que já chegou a morar na famosa Mansão Playboy, hoje vive em uma barraca de camping de apenas R$ 430. "Não tenho uma família para me dar suporte. Estou tentando ser otimista e aproveitar ao máximo minha situação, mas é difícil", declarou ao jornal The Sun.

Seu maior medo é encarar o inverno que se aproxima no Hemisfério Norte. "Preciso sair logo dessa enrascada. As coisas precisam mudar antes do inverno chegar."