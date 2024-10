A Fazenda: Treta generalizada ao vivo toma conta de formação de 2ª roça

Zé Love o rebateu. "Você e Cauê são dois fantasmas. Pau mandado!"

Gui o acusou. "Assuma sua responsabilidade de homem adulto: pai, marido..."

Cauê entrou na confusão e Zé Love também o rebateu. "Fica quietinho porque eu não quero falar o que você fez, não. Quer falar de mulher? Eu vou falar do que você fez ano passado. Fica quietinho!"

Yuri, que estava no outro lado na parte da baia, também começou a gritar e Zé Love o atacou. "Você vê seu nome no quadro e faz amizade e cumprimentando com todo mundo. Você é o mais covarde!"

Yuri se exaltou. "Covarde é tu, seu otário. Vem aqui em cima de mim então, seu covarde. Você grita com mulher, seu palhaço."

Ao lado de Yuri, Zaac defendeu o amigo e Yuri também o atacou aos gritos. "Otário! Otário."