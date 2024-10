Fernanda diz saber segredo de Gui de fora de A Fazenda 16: 'Hipocrisia'

Na tarde de quarta-feira (2), Fernanda conversou com Zé Love e Zaac e revelou saber um segredo de Gui de sua vida fora de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

A influenciadora disse saber do segredo por uma amiga. "Antes de entrar, ela [amiga] falou: 'Você conhece X'? Ela falou: 'Se ele entrar realmente, eu vou fazer um furdunço na vida dele aqui fora'. Eu falei 'e se eu virar amiga do cara lá dentro?' e ela 'não, vamos esperar pra ver, mas eu tenho certeza que você não vai se dar bem com ele'. É o Gui."

Zé Love quis saber mais. "Mas ela que tinha caso com ele?"