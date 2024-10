Yasmin Brunet passa perregue na Bahia e pega carona com desconhecido

Yasmin Brunet, 36, passou um perrengue chique ao viajar para Caraíva, na Bahia, acompanhada de uma amiga.

O que aconteceu

A modelo preferiu carregar as próprias malas nas mãos para não usar o transporte com animais, o que acabou dificultando o trajeto até o hotel. "Chegando com mil malas e sem querer ajuda dos burrinhos porque dá muita pena deles. Minha mochila tava pesando uns 20 quilos, fora as malas na areia fofa", contou ela, nos stories de seu Instagram.

No fim das contas, Yasmin e a amiga conseguiram carona de carro com um homem desconhecido. "Conseguimos uma carona com um querido graças à cara de pau da Ste."