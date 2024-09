Leão: Globo tira espaço de profissionais ao colocar famosos na reportagem

A vida de repórter de Yasmin Brunet chegou ao fim. A influenciadora foi substituída na Globo pelo ator Diego Martins, que passa a comandar as entrevistas no Rock in Rio.

Yasmin foi contratada e assumiu o cargo no primeiro fim de semana de festival. Em um perfil para fãs, ela disse que precisava ter "muita paciência" para o trabalho. "Yasmin não é jornalista. Não digo que ela se saiu mal, mas é um trabalho custoso", diz Yas Fiorelo.

Lucas Pasin chegou a dizer que Yasmin enfrentou desafios que jornalistas tiram "de letra". Por conta de seu passado conflituoso, ela também não falava com algumas celebridades que passavam pelo espaço. Já Jade Picon e Paolla Oliveira negaram a entrevista.