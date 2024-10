Raquel revela bastidores de Davi no BBB: 'O homem segurou ele'

Zé Love concordou. "Carregou [o programa]."

Raquel contou sobre o dia em que o baiano quase desistiu do programa. "Ele carregou o programa nas costas. No dia que ele quase desistiu. eu tinha acabado de chegar do carnaval. Quando entrei na cama, o celular tocou. Era o pessoal de lá. "Arruma suas coisas, qualquer coisa a gente mandar a passagem e você vem."

Rapidinho, o homem [Boninho] chegou lá, conversou com Davi, acalmou ele para não desistir e segurou ele... Porque senão, o programa ia embora na mesma hora. Raquel Brito

Campeão do BBB 24, Davi ameaçou desistir do programa e chegou a tentar apertar o botão. O baiano, contudo, voltou atrás na decisão após ser chamado ao confessionário.