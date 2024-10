Poder da Chama: Sacha poderá mexer diretamente na formação da 2ª roça

Adriane Galisteu revelou qual foi o poder escolhido pelo público para o vencedor da Prova de Fogo de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Prova de Fogo. Na dinâmica, os peões disputam o Poder do Lampião. Com ele, o vitorioso pode escolher entre as chamas Laranja e Branca e poderá intervir diretamente na formação da roça.

O poder da Chama Laranja foi escolhido pelo público. Segundo Adriane, a opção selecionada pelos espectadores foi a opção B: Repasse todos os votos que um peão recebeu para outro peão da sede. Você pode repassar seus próprios votos, se quiser.