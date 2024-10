Show do Milhão supera Fantástico, mesmo sem Silvio Santos, avalia Leão Lobo

O clássico Show do Milhão retornou este mês ao SBT com o comando de Patrícia Abravanel.

Leão Lobo afirma que é "covardia" comparar o programa apresentado por Patrícia com o que era apresentado por Silvio Santos, que "tinha o dom". No entanto, a filha do apresentador tem se saído bem e feito um "bom trabalho". "Ela faz direitinho, com certo charme. Não chega a ser o Silvio Santos, mas faz bem", diz Leão.

Segundo o colunista, Patrícia só erra ao ser "boazinha demais". "Ela ajuda demais", afirma ele, indicando que a apresentadora dá várias dicas aos participantes. "Tinha que ser um pouco mais emocionante".