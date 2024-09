Show do Milhão volta ao SBT; veja única pergunta que pagou R$ 1 milhão

O programa Show do Milhão, que era comandado por Silvio Santos e voltaria em 2025, terá sua reestreia antecipada para hoje —duas semanas depois da morte do apresentador e dono do SBT.

O que aconteceu

Volta antecipada. Antes da morte de Silvo Santos, a expectativa era de que o programa voltasse apenas no ano que vem. Mas agora sob o comando de Patrícia Abravanel, o quadro volta ao ar hoje a partir das 19h, durante o Programa Silvio Santos. A primeira versão foi ao ar entre 1999 e 2003.

Novo patrocinador. Segundo Patrícia, "o jogo de perguntas e respostas que para o Brasil agora está de volta com novidades, mas com o formato clássico que todo mundo ama e já conhece". O show ainda terá a tradicional "ajuda dos universitários" e patrocínio da Universidade Cruzeiro do Sul EAD.