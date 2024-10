Bárbara: 'Davi ignora A Fazenda e salva Raquel de se queimar mais?

Dentro de A Fazenda 16 (Record), Raquel Brito falou diversas vezes do 'poder' que tem no reality rural devido ao fãs de seu irmão, Davi Brito. Na noite de segunda-feira (30), a influencer chegou a dizer que seu irmão "está no jogo".

Chico Barney e Bárbara Saryne discutiram sobre o comportamento da influencer dentro do reality rural. O colunista comenta que enquanto ela está sempre se reafirmando com base no irmão, Davi não tem falado nada sobre a irmã dentro do reality. Ele lembra que a influencer se dedicou integralmente na época em que Davi estava no BBB 24. "Enquanto a Raquel está crendo que ele não desliga do Playplus, ele está vivendo a vida", diz.

Para Bárbara, as críticas sobre o posicionamento do ex-motorista de Uber perante a irmã, só poderão ser feitas depois que esta estiver em um conflito ou situação de risco em A Fazenda.