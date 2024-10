Andrea Veiga, primeira paquita, diz não ter sofrido assédio como as demais

Andrea Veiga, 55, a primeira paquita de Xuxa Meneghel, 61, abriu o jogo sobre a época em que era assistente de palco.

O que aconteceu

Andrea contou, conversa com o jornal O Globo, que não passou pelas situações de assédio moral que outras ex-paquitas relataram no documentário do Globoplay, "Pra Sempre Paquitas". "Tem coisas que nem eu, como Paquita, sabia que as outras meninas tinham passado. Eu fiquei sabendo pelo documentário também. Então, eu acho que foi uma surpresa para o público e para muitas de nós".

Veiga disse ter ficado surpreendida com o que viu no doc. "Não sabíamos coisas básicas que as outras gerações tinham passado. Era tudo muito velado na época, não se podia falar nada. Muita coisa me surpreendeu. Isso de a Marlene (Mattos, diretora) colocar as meninas de calcinha para ver se estavam gordas ou magras, eu nunca passei por isso".