Zé Love e Suelen? Público UOL define peões 'mais odiados' de A Fazenda 16

Após a primeira eliminação de A Fazenda 16 (Record), 23 peões restaram na casa. Saiba quem são os menos queridos, segundo a parcial da enquete UOL:

O que diz a enquete

Na mais recente atualização da enquete, às 18h desta segunda-feira (30), Zé Love era apontado como o peão "mais odiado". Com 29,24% dos votos, o ex-jogador se envolveu em diversas tretas e é considerado o "líder" do "grupinho".

Em segundo lugar estava Suelen Gervásio, que também protagonizou várias brigas. Com 18,78% dos votos, a peoa faz parte do "grupão" — mas também já brigou com integrantes dele, como Cauê.