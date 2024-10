Após receber ordem de Mavi, Iberê cria fake news em 'Mania de Você'

Iberê cumpre a ordem do chefe. "E coloquei no perfil apenas as iniciais LM como você me pediu", comunica ele.

Ele cria fotos falsas como se Luma tivesse passados os últimos anos em destinos luxuosos na Europa. "Você tem futuro no mundo digital, Iberê!", elogia.

Mavi pede sigilo absoluto a Iberê. "Nem preciso te dizer que ninguém pode saber sobre isso, né?", diz o vilão. "Claro, chefe! Como sempre, sigilo absoluto", responde o outro.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.