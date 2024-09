Urach diz que queria ser paquita, mas alcançou R$ 3 mi com nudes: 'Venci'

Andressa Urach alcançou faturamento de R$ 3 milhões em nove meses de trabalho em seu perfil de conteúdo adulto na Privacy, segundo números da plataforma enviados a Splash.

O que aconteceu

A influenciadora, que recebeu um troféu em comemoração a essa conquista, compartilhou que muitas pessoas duvidaram dela ao longo do caminho. "Quando eu era criança, eu morava no interior do Rio Grande do Sul. Eu olhava as paquitas da Xuxa e dizia: 'Quero trabalhar na TV'. E todo mundo: 'Vai trabalhar na TV sendo do interior? Você não vai conseguir!'. Sempre palavras para te colocar para baixo, dizer que você não é nada, que você é burra. Mas eu pensava: quer ver que eu vou conseguir?"