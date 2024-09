Zé Neto surpreende ao mostrar ferida na cabeça: 'Corte foi bem grande'

Zé Neto ainda definiu a experiência como "mais um susto para ficar esperto". Em dezembro de 2023, o sertanejo sofreu um acidente de carro em Minas Gerais. Na ocasião, ele tentou desviar de um animal na pista e o veículo colidiu com um caminhão. Ele chegou a fraturar a costela.

Natália Toscano, mulher de Zé Neto, disse que ele bateu a cabeça andando de quadriciclo. Ele estava andando em um veículo tipo UTV com Cristiano, seu parceiro de dupla, no rancho do músico, quando bateu a cabeça na armação do carro, uma espécie de jipe aberto.

O Cris e o Zé foram andar de UTV, passaram em um buraco e ele bateu a cabeça numa armação do carro. Cortou e precisou dar ponto. Não foi nada de mais. [...] Foi um susto.

Natália Toscano

O cantor está afastado de seus compromissos com Cristiano, com quem faz dupla sertaneja. Ele decidiu sair dos palcos para tratar de uma depressão.

O Hospital de Base de São José do Rio Preto publicou neste domingo (29) um boletim médico do cantor, afirmando que ele permanece " internado, estável, consciente, com quadro clínico evoluindo satisfatoriamente."

O cantor está no hospital desde a noite deste sábado (28), e passou por avaliação, exames de imagem e sutura. Segundo o hospital, os médicos avaliam o desenvolvimento do quadro clínimo para conseguir dar alta hospitalar a Zé Neto.