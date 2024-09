Zé Neto, da dupla com Cristiano, é internado após bater a cabeça

Zé Neto, da dupla com Cristiano, foi internado em São Paulo após machucar a cabeça em um acidente doméstico na noite de sábado (28). A informação foi confirmada pela assessoria do músico a Splash.

Natália Toscano, mulher de Zé Neto, disse que ele bateu a cabeça andando de quadriciclo. Ele estava andando em um veículo tipo UTV com Cristiano, seu parceiro de dupla, no rancho do músico, quando bateu a cabeça na armação do carro, uma espécie de jipe aberto.